Roland Garros 2026, il tabellone di Sinner e degli altri italiani

È stato sorteggiato il tabellone maschile del Roland Garros 2026, secondo Slam della stagione in programma sulla terra battuta di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Il n°1 del mondo Jannik Sinner, che guida il seeding, è stato inserito nel primo quarto e farà il suo esordio contro il francese Clement Tabur, n°165 del ranking. Presenti nel main draw anche altri sei azzurri: Flavio Cobolli (testa di serie n°10), Luciano Darderi (testa di serie °14), Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Assente Lorenzo Musetti, fuori a causa di un infortunio alla coscia rimediato agli Internazionali d’Italia.

Sinner VS Tabur

Cobolli VS qualificato

Darderi VS Ofner

Sonego VS qualificato

Bellucci VS Halys

Berrettini VS Fucsovic

Arnaldi VS Griekspoor

I potenziali quarti di finale del tabellone maschile

(1) Sinner vs Shelton (5)

(4) Auger-Aliassime vs Medvedev (6)

(3) Djokovic vs de Minaur (8)

(2) Zverev vs Fritz (7)

Il potenziale percorso di Sinner

Primo turno, Sinner VS Tabur

Secondo turno, Sinner VS Fearnley/J.M. Cerundolo

Terzo turno, Sinner VS Moutet/Landaluce

Ottavi, Sinner VS Darderi/Rinderknech/Berrettini

Quarti, Sinner VS Bublik/Shelton

Semifinale, Sinner VS Medvedev/Cobolli

Finale, Sinner VS Djokovic/Zverev

A 1,30 il Career Grande Slam di Jannik

Il fuoriclasse altoatesino, che esordirà contro la wild card francese Tabur, a Parigi cerca la vittoria che gli permetterebbe di centrare il Career Grand Slam. Per gli analisti di Betflag – come riporta Agipronews – non ci sono dubbi: Jannik campione si gioca a 1,30, quota che si alza a 6,00 su Sisal in caso di successo senza perdere set.

Netto il vantaggio su Alexander Zverev, offerto a 9,00, ancora a caccia del primo successo in uno Slam, mentre chi sa bene come si vince da queste parti è Novak Djokovic, tre volte campione al Roland Garros, dato a 16,00, come Casper Ruud, reduce dalla finale degli Internazionali d’Italia, tutti avversari che Sinner potrà affrontare solo in finale. Sale a 21,00 la speranza di casa, Arthur Fils, stessa quota del baby talento spagnolo Rafael Jodar e dell’esperto Danil Medvedev.

Gli altri italiani? Senza Musetti infortunato, sono remote le possibilità di successo di un azzurro che non sia Sinner. Luciano Darderi, semifinalista a Roma e grande protagonista sulla terra rossa nel 2026 e Flavio Cobolli vengono proposti a 100 volte la post

Roland Garros 2026, sorteggiato il tabellone femminile

Pronto anche il tabellone femminile del Roland Garros 2026. Jasmine Paolini (n°13 Wta) sfiderà l’ucraina Dayana Yastremska (n°45), Elisabetta Cocciaretto, invece, giocherà il primo turno contro una qualificata. La 30enne toscana affronta il suo decimo Open di Francia, l’ottavo nel main draw (12-7 il suo bilancio vittorie-sconfitte nel torneo). Qui nel 2024 ha raggiunto la sua prima finale in uno Slam prima di arrendersi alla polacca Iga Swiatek. Nel 2025 è stata sconfitta negli ottavi dall’ucraina Elina Svitolina (nonostante tre match-point).

Cocciaretto, n°40 Wta, giocherà per la quinta volta nel main draw, la sesta complessiva (6-4). Il suo miglior risultato al Roland Garros (e negli Slam) restano gli ottavi raggiunti nel 2024 dopo aver battuto la brasiliana Haddad Maia, la spagnola Cristina Bucsa e la russa Ljudmila Samsonova: il suo cammino si è interrotto contro la statunitense Coco Gauff. Nel 2025 è stata sconfitta al secondo turno dalla russa Ekaterina Alexandrova.

Infine bisogna ancora attendere per capire se Lucia Bronzetti riuscirà a entrare nel tabellone principale. La tennista di Rimini, n°173 del mondo, giocherà venerdì il turno decisivo delle qualificazioni contro l’ucraina Katarina Zavac’ka (n°268 Wta).

Paolini VS Yastremska

Cocciaretto VS qualificata

Defending champion Coco Gauff at today’s draw, with our special guest Tony Estanguet 📸#RolandGarros pic.twitter.com/hAKV6AJI0v — Roland-Garros (@rolandgarros) May 21, 2026

I potenziali quarti di finale del tabellone femminile