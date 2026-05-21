Roland Garros 2026, il tabellone di Sinner e degli altri italiani

È stato sorteggiato il tabellone maschile del Roland Garros 2026, secondo Slam della stagione in programma sulla terra battuta di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Il n°1 del mondo Jannik Sinner, che guida il seeding, è stato inserito nel primo quarto e farà il suo esordio contro il francese Clement Tabur, n°165 del ranking. Presenti nel main draw anche altri sei azzurri: Flavio Cobolli (testa di serie n°10), Luciano Darderi (testa di serie °14), Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Assente Lorenzo Musetti, fuori a causa di un infortunio alla coscia rimediato agli Internazionali d’Italia.
- Sinner VS Tabur
- Cobolli VS qualificato
- Darderi VS Ofner
- Sonego VS qualificato
- Bellucci VS Halys
- Berrettini VS Fucsovic
- Arnaldi VS Griekspoor
I potenziali quarti di finale del tabellone maschile
- (1) Sinner vs Shelton (5)
- (4) Auger-Aliassime vs Medvedev (6)
- (3) Djokovic vs de Minaur (8)
- (2) Zverev vs Fritz (7)
Il potenziale percorso di Sinner
- Primo turno, Sinner VS Tabur
- Secondo turno, Sinner VS Fearnley/J.M. Cerundolo
- Terzo turno, Sinner VS Moutet/Landaluce
- Ottavi, Sinner VS Darderi/Rinderknech/Berrettini
- Quarti, Sinner VS Bublik/Shelton
- Semifinale, Sinner VS Medvedev/Cobolli
- Finale, Sinner VS Djokovic/Zverev
A 1,30 il Career Grande Slam di Jannik
Il fuoriclasse altoatesino, che esordirà contro la wild card francese Tabur, a Parigi cerca la vittoria che gli permetterebbe di centrare il Career Grand Slam. Per gli analisti di Betflag – come riporta Agipronews – non ci sono dubbi: Jannik campione si gioca a 1,30, quota che si alza a 6,00 su Sisal in caso di successo senza perdere set.
Netto il vantaggio su Alexander Zverev, offerto a 9,00, ancora a caccia del primo successo in uno Slam, mentre chi sa bene come si vince da queste parti è Novak Djokovic, tre volte campione al Roland Garros, dato a 16,00, come Casper Ruud, reduce dalla finale degli Internazionali d’Italia, tutti avversari che Sinner potrà affrontare solo in finale. Sale a 21,00 la speranza di casa, Arthur Fils, stessa quota del baby talento spagnolo Rafael Jodar e dell’esperto Danil Medvedev.
Gli altri italiani? Senza Musetti infortunato, sono remote le possibilità di successo di un azzurro che non sia Sinner. Luciano Darderi, semifinalista a Roma e grande protagonista sulla terra rossa nel 2026 e Flavio Cobolli vengono proposti a 100 volte la post
Roland Garros 2026, sorteggiato il tabellone femminile
Pronto anche il tabellone femminile del Roland Garros 2026. Jasmine Paolini (n°13 Wta) sfiderà l’ucraina Dayana Yastremska (n°45), Elisabetta Cocciaretto, invece, giocherà il primo turno contro una qualificata. La 30enne toscana affronta il suo decimo Open di Francia, l’ottavo nel main draw (12-7 il suo bilancio vittorie-sconfitte nel torneo). Qui nel 2024 ha raggiunto la sua prima finale in uno Slam prima di arrendersi alla polacca Iga Swiatek. Nel 2025 è stata sconfitta negli ottavi dall’ucraina Elina Svitolina (nonostante tre match-point).
Cocciaretto, n°40 Wta, giocherà per la quinta volta nel main draw, la sesta complessiva (6-4). Il suo miglior risultato al Roland Garros (e negli Slam) restano gli ottavi raggiunti nel 2024 dopo aver battuto la brasiliana Haddad Maia, la spagnola Cristina Bucsa e la russa Ljudmila Samsonova: il suo cammino si è interrotto contro la statunitense Coco Gauff. Nel 2025 è stata sconfitta al secondo turno dalla russa Ekaterina Alexandrova.
Infine bisogna ancora attendere per capire se Lucia Bronzetti riuscirà a entrare nel tabellone principale. La tennista di Rimini, n°173 del mondo, giocherà venerdì il turno decisivo delle qualificazioni contro l’ucraina Katarina Zavac’ka (n°268 Wta).
- Paolini VS Yastremska
- Cocciaretto VS qualificata
I potenziali quarti di finale del tabellone femminile
- (1) Sabalenka vs Pegula (5)
- (4) Gauff vs Anisimova (6)
- (3) Swiatek vs Svitolina (7)
- (2) Rybakina vs Andreeva (8)