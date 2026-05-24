Roland Garros 2026, Cinà supera Opelka e per la prima volta passa un turno in uno Slam

Al Roland Garros 2026 piccola impresa per Federico Cinà: al suo primo match in carriera nel main draw di uno Slam arriva subito la prima vittoria per il 19enne azzurro, che supera all’esordio lo statunitense Reilly Opelka, numero 75 del ranking, e approda al secondo turno, dove affronterà il vincente tra Stanislas Wawrinka e Jesper de Jong.
Il giovane tennista azzurro, numero 216 del ranking Atp, ha vinto al quinto set dopo quasi tre ore e mezza di gioco con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7 (6), 6-4.