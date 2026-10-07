Ddl antisemitismo, Gasparri: "Bugiardo chi dice che si impedisce critica al governo di Israele"

“L’aggressione subita dagli ebrei e dagli israeliani è poi continuata con fenomeni di antisemitismo, per questo serve una legge in Italia che va approvata dopo le mediazioni che abbiamo fatto al Senato. Dice bugie chi dice che quella legge impedisce le critiche al governo di Israele, anche gli israeliani le fanno, se fanno manifestazioni a Tel Aviv contro Netanyahu figuriamoci se non si possono fare a Roma o Milano, basta che siano pacifiche e che non inneggino al massacro o alla distruzione degli ebrei e di Israele come stato degli ebrei”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, a margine delle commemorazioni degli attentati del 7 ottobre presso la sinagoga di Milano.