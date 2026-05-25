Roland Garros 2026, Paolini batte Yastremska e approda al secondo turno

Jasmine Paolini in campo al Roland Garros contro l’ucraina Dayana Yastremska. La 30enne di Castelnuovo Garfagnana spera a Parigi di ritrovare la forma che l’ha sempre contraddistinta, dopo un periodo difficile caratterizzato da una serie di risultati negativi che l’ha vista uscire dalla top ten del ranking WTA.
Ottavo confronto in assoluto tra le due giocatrici con Paolini in netto vantaggio con 6 vittorie a 1. L’ultimo match risale al 2023 quando Jasmine si impose in tre set sulla terra rossa di Palermo. La vincente sfiderà l’argentina Solana Sierra.
Chiude con un game solito Jasmine Paolini. L’azzurra al secondo turno affronterà Solana Sierra.
Yastremska ancora imprecisa, ma non concede palle break. Ora tocca a Paolini servire per il match.
Paolini tiene il servizio a 0. Ora l’ucraina servirà per rimanere nel match.
Yastremska fatica ancora al servizio ma tiene la battuta e resta in scia.
Paolini consolida il vantaggio e si porta sul 4-1.
Dopo molti game combattuti, Yastremska trova un po’ più di solidità in battuta.
Con qualche difficoltà, Paolini riesce a tenere il servizio e si porta sul 3-0.
Game lunghissimo chiuso ancora una volta ai vantaggi, nei quali ha la meglio di nuovo Paolini che va avanti di un break in questo secondo set.
Dopo aver concesso tre palle break, Paolini porta il game ai vantaggi e alla seconda occasione chiude con un rovescio lungo linea.
Paolini si guadagna tre palle per il set, sfruttando la prima e chiudendo 7-5 il primo set.
Ora è l’azzurra in vantaggio, con Yastremska costretta a servire per rimanere nel set.
Controbreak Paolini, che sfrutta ancora un passaggio a vuoto dell’ucraina al servizio.
Ancora ai vantaggi, ma Paolini tiene il servizio. Dopo il cambio campo Yastremska servirà per il set.
Game ai vantaggi, ma a spuntarla è ancora Yastremska, che chiude con un rovescio profondissimo. Ora Jasmine serve per rimanere nel set.
Ancora un break per Yastremska, con Paolini in difficoltà al servizio in un game in cui ha commesso due doppi falli.
L’ucraina fa riavvicinare Paolini con un doppio fallo, ma riporta il match in parità con una ace sul 40-30.
Improvviso passaggio a vuoto di Jasmine, che concede tre palle break, con Yastremska brava a sfruttare subito la prima a disposizione per il controbreak.
Break dell’azzurra, che si era portata addirittura sullo 0-40 prima di chiudere ai vantaggi.
Paolini tiene la battuta a 30 e si riporta in vantaggio.
Game a 15 anche per l’Ucraina.
Inizia bene Jasmine Paolini, che tiene la battuta a 15 chiudendo il game con uno schiaffo al volo.