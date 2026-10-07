Milano, Meghnagi: "Rompere gemellaggio con Tel Aviv? Majorino sempre contro ebrei"

“Lei vuole cambiare Majorino? Majorino è così da quando è in circolazione, ce l’ha sempre avuta con gli ebrei, ce l’ha sempre avuta. Non è una cosa nuova, io non mi stupisco, ma non sono l’unico a non stupirmi, tutti quelli che conoscono non si stupiscono. Majorino in un’altra uscita ha attaccato il sindaco Sala per la cementificazione e dov’era lui quando Sala secondo lui cementificava? Parliamo di cose più serie”. Lo ha detto il presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi, a margine delle commemorazioni degli attentati del 7 ottobre presso la sinagoga di Milano, commentando la proposta del capogruppo dem a Palazzo Pirelli Pierfrancesco Majorino, dí interrompe il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv.