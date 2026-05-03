Sinner vince l’Atp Madrid 2026: 2-0 contro Zverev – La diretta

All’Atp Madrid 2026, il n.1 al mondo Jannik Sinner scrive la storia. Dopo aver liquidato in due set il francese Arthur Fils, il tennista azzurro vince quasi a occhi chiusi anche contro Alexander Zverev in un match durato poco meno di 60 minuti. 6-1, 6-2, questo il punteggio che permette a Sinner di conquistare la finale andata in scena sulla terra rossa di Madrid. Per l’azzurro è il quarto titolo consecutivo della stagione.
Un Sinner praticamente perfetto che mette a segno il quinto Masters 1000 consecutivo, un record che nessun tennista era mai riuscito a realizzare. Parigi a novembre 2025, Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nel 2026, e ora, appunto, Madrid. Nessuno ci era mai riuscito da quando questa categoria di tornei esiste (1990) e nessuno – altro record straordinario – era riuscito a trionfare nei primi quattro di una singola stagione. È il primo trionfo italiano nella storia del torneo, e per Sinner è il 28esimo titolo in carriera ed il nono in un “1000”, dove è imbattuto da 28 partite (la quarta striscia più lunga di sempre). Oggi ha battuto per la nona volta di fila anche Zverev (10-4 il bilancio totale) e all’orizzonte si proiettano nuovi record. La prossima tappa, infatti, sono gli Internazionali BNL d’Italia, l’unico “1000” che manca nella sua bacheca.
Sinner: “Bellissima vittoria, questo titolo vuol dire tanto. Grazie al mio team”
“Ho iniziato bene la partita e Zverev non ha giocato il suo miglior tennis. Ho cercato di partire nel migliore dei modi, questa è una bellissima vittoria, un altro titolo come questo vuol dire tanto. È stato un torneo incredibile“. Così Jannik Sinner, dopo al vittoria al Masters 100 di Madrid. “Dietro c’è molto lavoro e dedizione e impegno ogni giorno. Questi risultati vogliono dire tanto per me, sono contento di credere in me stesso, ogni giorno e in ogni allenamento mettendoci la giusta disciplina. Ho un grande team alle spalle”, ha aggiunto, poi si è rivolto all’avversario: “Sascha, so che non era la tua miglior giornata. Ti auguro il meglio, si va a Roma e poi a Parigi. Un grazie al mio team per spingermi e credere in me, stiamo facendo qualcosa di incredibile. Grazie che state lì al mio fianco. Ci saranno tanti italiani che ci stanno guardando, un grazie per il sostegno da casa. Il prossimo anno cercherò di parlare in spagnolo”, ha concluso Sinner, sorridendo al pubblico di Madrid.
Jannik Sinner vince in scioltezza anche il secondo set e conquista l’Atp Madrid 2026! 40-0 il punteggio dell’ultimo game, con uno Zverev mai riuscito a entrare in partita.
Sinner non molla e alla prima palla disponibile mette a segno il quarto break di questa finale. 40-15 il punteggio del settimo game, 5-2 nel secondo set.
Il n. 1 mantiene il servizio, mette a segno un 40-0 e prende il largo con un 4-2 in questo secondo set.
Zverev riesce a far suo il quinto game del secondo set, ma l’avversario azzurro resta avanti.
Sinner mantiene alto il proprio ritmo di gioco: ancora un 40-15 rifilato a Zverev, che non sembra riuscire a tirarsi fuori dal momento difficile.
Terzo break per Sinner in questo match! Con il punteggio di 40-15, l’azzurro mette alle strette Zverev, che cede il servizio.
Sinner mantiene il servizio e trova il pareggio: 1-1 nel secondo set con il punteggio di 40-15.
Il secondo set di Zverev sembra iniziare con una marcia diversa. Il tedesco rifila un 40-0 a Sinner e vince il primo game.
Un’implacabile Jannik Sinner porta a casa il primo set con un 6-1 che parla da solo. In confusione Zverev, che dovrà provare a trovare continuità di gioco nel secondo parziale.
Moto di orgoglio di Zverev, che mantiene il servizio vincendo il suo primo game di questo set. Al momento il tabellino dice 5-1 per Sinner.
Primo set fin qui a senso unico. Sinner mette a segno l’ennesimo 40-15 e vince anche il quinto game. Zverev per ora non pervenuto.
Due break su due per Sinner. Zverev sbaglia tanto e l’azzurro ne approfitta. È 4-0 in soli 15 minuti.
È un Sinner che non lascia scampo, quello che è sceso sulla terra rossa di Madrid. Con un altro 40-15, l’azzurro si porta sul 3-0 nel primo set.
Subito break per Sinner, che non si lascia sfuggire l’opportunità alla prima palla buona: il n. 1 al mondo non sbaglia sul 40-15 e costringe Zverev a cedere il servizio.
Se ne va in soli due minuti il primo game della finale. Sinner cede un 15 a Zverev, poi mette a segno solo colpi vincenti e chiude 40-15. Primo game all’altoatesino.
Il primo a servire in questa finale sarà proprio Jannik Sinner.
Sinner e Zverev fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento pre-partita. Il vincitore incasserà poco più di un milione di euro, mentre al secondo classificato ne andranno oltre 530mila.
Il bilancio complessivo dei precedenti tra i due finalisti di oggi parla da solo: su 13 sfide disputate, Sinner si è imposto 9 volte ed è reduce da una striscia aperta di otto vittorie consecutive. Allo stesso tempo, Zverev non è riuscito a conquistare nemmeno uno contro l’azzurro dalla finale degli Australian Open 2025.