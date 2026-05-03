Sinner vince l’Atp Madrid 2026: 2-0 contro Zverev – La diretta

All’Atp Madrid 2026, il n.1 al mondo Jannik Sinner scrive la storia. Dopo aver liquidato in due set il francese Arthur Fils, il tennista azzurro vince quasi a occhi chiusi anche contro Alexander Zverev in un match durato poco meno di 60 minuti. 6-1, 6-2, questo il punteggio che permette a Sinner di conquistare la finale andata in scena sulla terra rossa di Madrid. Per l’azzurro è il quarto titolo consecutivo della stagione.

Un Sinner praticamente perfetto che mette a segno il quinto Masters 1000 consecutivo, un record che nessun tennista era mai riuscito a realizzare. Parigi a novembre 2025, Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nel 2026, e ora, appunto, Madrid. Nessuno ci era mai riuscito da quando questa categoria di tornei esiste (1990) e nessuno – altro record straordinario – era riuscito a trionfare nei primi quattro di una singola stagione. È il primo trionfo italiano nella storia del torneo, e per Sinner è il 28esimo titolo in carriera ed il nono in un “1000”, dove è imbattuto da 28 partite (la quarta striscia più lunga di sempre). Oggi ha battuto per la nona volta di fila anche Zverev (10-4 il bilancio totale) e all’orizzonte si proiettano nuovi record. La prossima tappa, infatti, sono gli Internazionali BNL d’Italia, l’unico “1000” che manca nella sua bacheca.

Sinner: “Bellissima vittoria, questo titolo vuol dire tanto. Grazie al mio team”

“Ho iniziato bene la partita e Zverev non ha giocato il suo miglior tennis. Ho cercato di partire nel migliore dei modi, questa è una bellissima vittoria, un altro titolo come questo vuol dire tanto. È stato un torneo incredibile“. Così Jannik Sinner, dopo al vittoria al Masters 100 di Madrid. “Dietro c’è molto lavoro e dedizione e impegno ogni giorno. Questi risultati vogliono dire tanto per me, sono contento di credere in me stesso, ogni giorno e in ogni allenamento mettendoci la giusta disciplina. Ho un grande team alle spalle”, ha aggiunto, poi si è rivolto all’avversario: “Sascha, so che non era la tua miglior giornata. Ti auguro il meglio, si va a Roma e poi a Parigi. Un grazie al mio team per spingermi e credere in me, stiamo facendo qualcosa di incredibile. Grazie che state lì al mio fianco. Ci saranno tanti italiani che ci stanno guardando, un grazie per il sostegno da casa. Il prossimo anno cercherò di parlare in spagnolo”, ha concluso Sinner, sorridendo al pubblico di Madrid.