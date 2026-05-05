Delitto di Garlasco, i legali di Sempio: “Non risponderà al pm”. Oggi vengono sentite le gemelle Cappa

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi (avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007) e convocato domani in Procura a Pavia per essere interrogato, “si avvarrà della facoltà di non rispondere”. Lo annunciano, in una nota, gli avvocati difensori Angela Taccia e Liborio Cataliotti. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto “le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo, vieppiù considerato che il fascicolo delle indagini oltre che incompleto non è ancora visionabile”.

Le gemelle Cappa e Marco Poggi verranno interrogati

Verranno interrogati anche Stefania e Paola Cappa e Marco Poggi, rispettivamente cugine e fratello della vittima. Le prime due si devono presentare questa mattina alla caserma Montebello di via Vincenzo Monti, a Milano, per rendere informazioni come testimoni. Non sono mai state sentite nel corso dell’inchiesta anche se sono entrate lateralmente nell’incidente probatorio genetico forense per il confronto per esclusione con i campioni di dna sulle unghie della 26enne uccisa il 13 agosto 2007.

Per Marco Poggi, invece, è la terza convocazione dopo la riapertura delle indagini a gennaio 2025 (emersa pubblicamente solo a marzo). I pm Civardi-Rizza-Di Stefano avevano già disposto di sentirlo a Venezia lo scorso 20 maggio, lo stesso giorno del primo interrogatorio disertato da Sempio in Procura a Pavia su suggerimento dell’ex difensore, Massimo Lovati, e del deposito della consulenza sulla “impronta 33“, la presunta traccia palmare dell’indagato sulla parete destra della scala che conduce al seminterrato dove fu rinvenuto il cadavere di Chiara Poggi.

Difesa: “Incarico a psicoterapeuta per profilo sulla personalità di Sempio”

“Proprio ieri, all’esito della riunione, abbiamo conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul nostro assistito, tramite sottoposizione dello stesso ai canonici test all’uopo usualmente utilizzati, anziché ricorrere ai frammentari dati documentali del fascicolo, essendo questi presupposti ritenuti dal pool opportuni prima dell’eventuale sotto posizione di Andrea Sempio ad interrogatorio”, hanno affermato gli avvocati del 38enne di Vigevano nella nota in cui spiegano che Sempio “si avvarrà della facoltà di non rispondere” davanti al pm “riservandoci di chiedere eventualmente di procedere a detto incombente dopo i predetti atti”.