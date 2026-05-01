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venerdì 1 maggio 2026

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Sinner-Fils oggi all’Atp Madrid 2026, in palio la finale – La diretta

Sinner-Fils oggi all’Atp Madrid 2026, in palio la finale – La diretta
Jannik Sinner in azione contro Jodar a Madrid (Foto AP/Pablo Garcia)
LaPresse
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L’azzurro numero 1 del mondo punta al quinto Masters 1000 consecutivo

Jannik Sinner scende in campo all’Atp Madrid 2026 per la semifinale contro il francese Arthur Fils, attuale numero 25 del mondo ma in forte ascesa e ancora imbattuto quest’anno sulla terra, al pari dell’azzurro numero 1 del ranking. Sinner arriva a questo match dopo la solida vittoria contro lo spagnolo Jodar, considerato una promessa del tennis mondiale.

Chi riuscirà a imporsi affronterà poi il vincitore della seconda semifinale, in programma in serata, tra il numero 3 del mondo, il tedesco Alexander Zverev, che ha sconfitto l’azzurro Cobolli nei quarti, e la sorpresa del torneo, il belga Alexander Blockx, numero 69 del mondo.

Sinner-Fils: il match in diretta
Inizio diretta: 01/05/26 16:00
Fine diretta: 01/05/26 19:00
Fils tiene il servizio e va sull'1-0

Il primo game è appannaggio del francese: nonostante Sinner lo porti fino ai vantaggi, Fils tiene il servizio e parte in vantaggio, 1-0.

Via al match, Fils al servizio

Prende il via la prima semifinale dell’Atp di Madrid, tra Sinner e Fils: al servizio il francese.

Sinner sfida un'altra star della 'new generation'

Dopo Rafael Jodar arriva Arthur Fils. La new generation del tennis continua a bussare alla porta di Jannik Sinner, chiamato a far valere il suo status di numero uno al mondo contro un altro giovane a caccia di fama e gloria. Il 21enne francese è tra i tennisti più in forma del momento, come dimostra il fresco trionfo nel torneo Atp 500 di Barcellona, ma l’altoatesino, ora che è arrivato in semifinale, ha messo concretamente nel mirino il Mutua Madrid Open: un eventuale vittoria gli permetterebbe infatti di diventare il primo giocatore nella storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi. Ecco perché il pensiero degli imminenti Internazionali d’Italia e in prospettiva del Roland Garros in questo momento può attendere.

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