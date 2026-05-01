Sinner-Fils oggi all’Atp Madrid 2026, in palio la finale – La diretta

Jannik Sinner scende in campo all’Atp Madrid 2026 per la semifinale contro il francese Arthur Fils, attuale numero 25 del mondo ma in forte ascesa e ancora imbattuto quest’anno sulla terra, al pari dell’azzurro numero 1 del ranking. Sinner arriva a questo match dopo la solida vittoria contro lo spagnolo Jodar, considerato una promessa del tennis mondiale.
Chi riuscirà a imporsi affronterà poi il vincitore della seconda semifinale, in programma in serata, tra il numero 3 del mondo, il tedesco Alexander Zverev, che ha sconfitto l’azzurro Cobolli nei quarti, e la sorpresa del torneo, il belga Alexander Blockx, numero 69 del mondo.
Il primo game è appannaggio del francese: nonostante Sinner lo porti fino ai vantaggi, Fils tiene il servizio e parte in vantaggio, 1-0.
Prende il via la prima semifinale dell’Atp di Madrid, tra Sinner e Fils: al servizio il francese.
Dopo Rafael Jodar arriva Arthur Fils. La new generation del tennis continua a bussare alla porta di Jannik Sinner, chiamato a far valere il suo status di numero uno al mondo contro un altro giovane a caccia di fama e gloria. Il 21enne francese è tra i tennisti più in forma del momento, come dimostra il fresco trionfo nel torneo Atp 500 di Barcellona, ma l’altoatesino, ora che è arrivato in semifinale, ha messo concretamente nel mirino il Mutua Madrid Open: un eventuale vittoria gli permetterebbe infatti di diventare il primo giocatore nella storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi. Ecco perché il pensiero degli imminenti Internazionali d’Italia e in prospettiva del Roland Garros in questo momento può attendere.