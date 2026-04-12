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domenica 12 aprile 2026

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Sinner batte Alcaraz 7-6, 6-3: conquista l’Atp Montecarlo 2026 e torna in vetta al ranking mondiale – La diretta

Sinner batte Alcaraz 7-6, 6-3: conquista l’Atp Montecarlo 2026 e torna in vetta al ranking mondiale – La diretta
Jannik Sinner immortalato dopo un servizio. (Foto: Instagram, Jannik Sinner)
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L’azzurro si aggiudica il primo scontro nel 2026 tra i due dominatori del tennis mondiale

Jannik Sinner ha sconfitto 7-6, 6-3 Carlos Alcaraz nella finale dell’Atp Montecarlo 2026. In palio, oltre al titolo nel torneo, c’era anche il numero 1 del ranking mondiale, attualmente occupato dallo spagnolo. Da domani, con l’aggiornamento delle classifiche, l’altoatesino tornerà numero 1 e lo spagnolo diventerà secondo.

Sinner-Alcaraz: la finale dell'Atp Montecarlo 2026 in diretta
Inizio diretta: 12/04/26 15:10
Fine diretta: 12/04/26 18:00
Sinner: "Un sogno vincere Montecarlo, come essere in Italia"

“Grazie al principe Alberto e alla principessa Charlène per come organizzano questo torneo. E’ davvero un sogno giocare qui, è come essere in Italia”. Così Jannik Sinner durante la cerimonia di premiazione del torneo Atp di Montecarlo vinto in finale contro Carlos Alcaraz. “Prima di tutto a Carlos congratulazioni a te e al tuo team, perché hai dimostrato il giocatore che sei. Alla tua età hai ottenuto quello che nessun altro ha ottenuto e incontrarti in finale è ancora più speciale. Buona fortuna per il resto della stagione”, ha aggiunto. “Al mio team dico grazie per spingermi sempre al limite, sono state due settimane molto interessanti e grazie ad ogni singola persona nel box. Grazie alla mia famiglia, continuiamo ad insistere”, ha concluso.

Alcaraz si inchina a Sinner: "Impressionante quello che stai facendo"

“Devo proprio iniziare con Jannik. E’ impressionante quello che stai ottenendo, sono un giocatore prima di te ha vinto il Sunshine Double (Indian Wells e Miami, ndr) e a Montecarlo, questo vuol dire quanto sia difficile. Congratulazioni con tutto e per il tuo team. Sono davvero felice vederti vincere tanti titolo davanti alla tua famiglia”. Così Carlos Alcaraz nel corso della cerimonia di premiazione del torneo di Montecarlo vinto da Jannik Sinner. “Non è stato il finale che volevamo, ma al mio team dico che hanno reso questi giorni super divertenti e mi sento a casa con voi per il lavoro che stiamo facendo. Sicuramente torneremo la settimana prossima”, ha aggiunto. “Questo è uno dei tornei più belli che giochiamo, sono contento di venire qui e grazie a tutti quelli che rendono possibile questo torneo”, ha concluso.

Sinner: "Sono super contento per trofeo e n.1 del mondo"

“Una partita difficile, ma sono super super contento. Oggi non era semplice per il vento, ma sono felice di aver vinto un trofeo di questo tipo”. Così un soddisfatto Jannik Sinner commenta ai microfoni dell’Atp la vittoria del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo e il ritorno al numero 1 del Mondo. “Non saprei come iniziare per commentare questa settimana, siamo arrivati cercando di accumulare più partite possibile in vista dei grandi tornei che si avvicinano. Oggi c’è stato un livello molto alto da entrambi nonostante il vento, un risultato incredibile. Torno numero 1 ma per me è importante aver vinto finalmente un torneo importante su questa superfice”, ha aggiunto Sinner. “Mi sono sentito vicini nei game di risposta, ho avuto anche la sensazione che nel secondo il cambio palle mi abbia avvantaggiato. Ho cercato di restare mentalmente lì e di mantenere il giusto atteggiamento. Questo trofeo vuol dire tanto per me”, ha concluso Sinner.

VITTORIA SINNER, 7-6 6-3 E TORNA NUMERO 1

Jannik Sinner vince il torneo Atp Montecarlo 2026, vince il secondo set 6-3 recuperando da 1-3 e conquista il primo trofeo dell’anno sulla terra battuta e il primo scontro diretto con il rivale Carlos Alcaraz, che con questa vittoria scavalca anche al numero 1 del ranking mondiale.

Nuovo break per Sinner, 5-3 per l'azzurro nel secondo set

Sinner strappa un altro servizio ad Alcaraz e conduce 5-3 nel secondo set, con servizio a disposizione.

Sinner recupera il break, 3-3 nel secondo set

Jannik Sinner vince un fondamentale sesto game sul servizio di Alcaraz, recuperando il break dello spagnolo e pareggiando i conti nel secondo set: 3-3 e ora servizio all’azzurro. 

Alcaraz scappa sul 3-1

Sinner dà battaglia nel quarto game per provare a recuperare subito il break di vantaggio, e conquista anche due palle break, ma alla fine Alcaraz riesce a tenere il servizio e fugge sul 3-1 nel secondo set.

Break Alcaraz, lo spagnolo in vantaggio 2-1

Alcaraz riesce a strappare il servizio a Sinner nel terzo game e si porta in vantaggio 2-1 nel secondo set.

Sinner tiene il servizio, avanti 1-0 nel secondo set

In apertura di secondo set Alcaraz prova a reagire e porta Sinner ai vantaggi sul servizio dell’azzurro, che però tiene il game a va sull’1-0. 

Primo set a Sinner, si impone al tie-break 7-5

Sinner conquista il primo set al termine di una battaglia di un’ora e 14 minuti. L’azzurro conquista il tie-break con il punteggio di 7-5.

Sinner e Alcaraz sul 6-6, si va al tie-break

Il primo set della finale dell’Atp Montecarlo 2026 si deciderà al tie-break. Sinner e Alcaraz sono infatti sul 6-6 dopo game molto tirati e qualche errore non forzato di troppo, da entrambe le parti. 

Sinner e Alcaraz solidi al servizio, è 5-5

Non si spezza l’equilibrio in questo finale di primo set: sia lo spagnolo che l’azzurro tengono il loro turno di battuta e si va sul 5-5. Sinner non è però riuscito a concretizzare una palla break sul 4-4.

Ancora equilibrio, 4-4

Sia Alcaraz che Sinner tengono i loro turni di servizio, non senza fatica, e si va sul 4-4 nel primo set.

Il set prosegue in equilibrio, 3-3

Dopo gli scossoni dei primi game, ora Sinner e Alcaraz proseguono in equilibrio nel primo set: 3-3 e servizio allo spagnolo. 

Sinner tiene il servizio: 2-2 nel primo set

Dopo essersi fatto sorprendere da Alcaraz nel suo primo turno di battuta e aver poi dovuto recuperare il break, nel quarto gioco del primo set Sinner tiene il servizio e pareggia i conti: 2-2.

 

Immediato contro-break di Sinner, ora in svantaggio 1-2

Sinner recupera subito il break di svantaggio e si porta sull’1-2, dopo il cambio campo avrà il servizio a disposizione. 

Break Alcaraz: lo spagnolo avanti 2-0

Subito un break in apertura per Carlos Alcaraz, che si porta in vantaggio 2-0 su Sinner. 

Al via il match, Alcaraz al servizio e subito 1-0

È lo spagnolo il primo a servire in questa finale. Tiene il suo turno di battuta senza difficoltà e si porta sull’1-0.

Ottava finale tra Sinner e Alcaraz, i precedenti sorridono allo spagnolo

Quella di Montecarlo sarà l’ottava finale tra Sinner e Alcaraz, la terza sulla terra battuta con due vittorie per Alcaraz (Roma e Parigi l’anno scorso) e una di Sinner a Umago. In totale i precedenti dicono 11-6 per lo spagnolo

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