Sinner batte Alcaraz 7-6, 6-3: conquista l’Atp Montecarlo 2026 e torna in vetta al ranking mondiale – La diretta

Jannik Sinner ha sconfitto 7-6, 6-3 Carlos Alcaraz nella finale dell’Atp Montecarlo 2026. In palio, oltre al titolo nel torneo, c’era anche il numero 1 del ranking mondiale, attualmente occupato dallo spagnolo. Da domani, con l’aggiornamento delle classifiche, l’altoatesino tornerà numero 1 e lo spagnolo diventerà secondo.
“Grazie al principe Alberto e alla principessa Charlène per come organizzano questo torneo. E’ davvero un sogno giocare qui, è come essere in Italia”. Così Jannik Sinner durante la cerimonia di premiazione del torneo Atp di Montecarlo vinto in finale contro Carlos Alcaraz. “Prima di tutto a Carlos congratulazioni a te e al tuo team, perché hai dimostrato il giocatore che sei. Alla tua età hai ottenuto quello che nessun altro ha ottenuto e incontrarti in finale è ancora più speciale. Buona fortuna per il resto della stagione”, ha aggiunto. “Al mio team dico grazie per spingermi sempre al limite, sono state due settimane molto interessanti e grazie ad ogni singola persona nel box. Grazie alla mia famiglia, continuiamo ad insistere”, ha concluso.
“Devo proprio iniziare con Jannik. E’ impressionante quello che stai ottenendo, sono un giocatore prima di te ha vinto il Sunshine Double (Indian Wells e Miami, ndr) e a Montecarlo, questo vuol dire quanto sia difficile. Congratulazioni con tutto e per il tuo team. Sono davvero felice vederti vincere tanti titolo davanti alla tua famiglia”. Così Carlos Alcaraz nel corso della cerimonia di premiazione del torneo di Montecarlo vinto da Jannik Sinner. “Non è stato il finale che volevamo, ma al mio team dico che hanno reso questi giorni super divertenti e mi sento a casa con voi per il lavoro che stiamo facendo. Sicuramente torneremo la settimana prossima”, ha aggiunto. “Questo è uno dei tornei più belli che giochiamo, sono contento di venire qui e grazie a tutti quelli che rendono possibile questo torneo”, ha concluso.
“Una partita difficile, ma sono super super contento. Oggi non era semplice per il vento, ma sono felice di aver vinto un trofeo di questo tipo”. Così un soddisfatto Jannik Sinner commenta ai microfoni dell’Atp la vittoria del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo e il ritorno al numero 1 del Mondo. “Non saprei come iniziare per commentare questa settimana, siamo arrivati cercando di accumulare più partite possibile in vista dei grandi tornei che si avvicinano. Oggi c’è stato un livello molto alto da entrambi nonostante il vento, un risultato incredibile. Torno numero 1 ma per me è importante aver vinto finalmente un torneo importante su questa superfice”, ha aggiunto Sinner. “Mi sono sentito vicini nei game di risposta, ho avuto anche la sensazione che nel secondo il cambio palle mi abbia avvantaggiato. Ho cercato di restare mentalmente lì e di mantenere il giusto atteggiamento. Questo trofeo vuol dire tanto per me”, ha concluso Sinner.
Jannik Sinner vince il torneo Atp Montecarlo 2026, vince il secondo set 6-3 recuperando da 1-3 e conquista il primo trofeo dell’anno sulla terra battuta e il primo scontro diretto con il rivale Carlos Alcaraz, che con questa vittoria scavalca anche al numero 1 del ranking mondiale.
Sinner strappa un altro servizio ad Alcaraz e conduce 5-3 nel secondo set, con servizio a disposizione.
Jannik Sinner vince un fondamentale sesto game sul servizio di Alcaraz, recuperando il break dello spagnolo e pareggiando i conti nel secondo set: 3-3 e ora servizio all’azzurro.
Sinner dà battaglia nel quarto game per provare a recuperare subito il break di vantaggio, e conquista anche due palle break, ma alla fine Alcaraz riesce a tenere il servizio e fugge sul 3-1 nel secondo set.
Alcaraz riesce a strappare il servizio a Sinner nel terzo game e si porta in vantaggio 2-1 nel secondo set.
In apertura di secondo set Alcaraz prova a reagire e porta Sinner ai vantaggi sul servizio dell’azzurro, che però tiene il game a va sull’1-0.
Sinner conquista il primo set al termine di una battaglia di un’ora e 14 minuti. L’azzurro conquista il tie-break con il punteggio di 7-5.
Il primo set della finale dell’Atp Montecarlo 2026 si deciderà al tie-break. Sinner e Alcaraz sono infatti sul 6-6 dopo game molto tirati e qualche errore non forzato di troppo, da entrambe le parti.
Non si spezza l’equilibrio in questo finale di primo set: sia lo spagnolo che l’azzurro tengono il loro turno di battuta e si va sul 5-5. Sinner non è però riuscito a concretizzare una palla break sul 4-4.
Sia Alcaraz che Sinner tengono i loro turni di servizio, non senza fatica, e si va sul 4-4 nel primo set.
Dopo gli scossoni dei primi game, ora Sinner e Alcaraz proseguono in equilibrio nel primo set: 3-3 e servizio allo spagnolo.
Dopo essersi fatto sorprendere da Alcaraz nel suo primo turno di battuta e aver poi dovuto recuperare il break, nel quarto gioco del primo set Sinner tiene il servizio e pareggia i conti: 2-2.
Sinner recupera subito il break di svantaggio e si porta sull’1-2, dopo il cambio campo avrà il servizio a disposizione.
Subito un break in apertura per Carlos Alcaraz, che si porta in vantaggio 2-0 su Sinner.
È lo spagnolo il primo a servire in questa finale. Tiene il suo turno di battuta senza difficoltà e si porta sull’1-0.
Quella di Montecarlo sarà l’ottava finale tra Sinner e Alcaraz, la terza sulla terra battuta con due vittorie per Alcaraz (Roma e Parigi l’anno scorso) e una di Sinner a Umago. In totale i precedenti dicono 11-6 per lo spagnolo.