Sinner trionfa nell’Atp di Miami, Lehecka ko in finale

Jannik Sinner è sempre più nella leggenda, non solo del tennis italiano, ma di quello mondiale. Al Miami Open, il n.2 al mondo ha battuto in finale Jiri Lehecka (n.22) col punteggio finale di 6-4, 6-4, completando così il ‘Sunshine Double‘, ovvero la doppietta nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Una finale condizionata da un pausa di più di un’ora dovuta all’arrivo della pioggia nel primo game del secondo set.

Nella storia del tennis maschile, Sinner è l’ottavo a farcela, ma è il primo a completare l’opera senza perdere alcun set nel percorso. Una statistica che si inserisce nell’altro record raccontato già negli scorsi giorni: sono infatti ora 34 i set vinti consecutivamente dall’azzurro nei Masters 1000, a partire dal cammino immacolato sul cemento indoor di Parigi (novembre 2025). Si tratta del secondo titolo a Miami e del settimo titolo in questa categoria per il tennista classe 2001, salito ora a quota 26 titoli ATP in carriera.

Sinner tra gioia per la vittoria e ringraziamenti ai suoi sostenitori

“Grazie al mio team per spingermi sempre oltre, stiamo facendo un lavoro fantastico. Cerco sempre di dare il meglio, ed è bello vedere che il lavoro svolto anche prima di Indian Wells abbia dato i suoi frutti”. Così, Jannik Sinner ha ringraziato durante la premiazione Darren Cahill, Simone Vagnozzi e Alejandro Resnicoff presenti al Miami Open. Senza dimenticare, però, anche quelli che lo “spingono da casa”. “Sono contento anche per Lehecka”, ha confessato parlando del proprio avversario. “Questo è uno splendido torneo, e i tifosi qui sono sempre al mio fianco, anche quando le cose vanno meno bene”, ha aggiunto. “Ho provato a restare solido, perché oggi le condizioni oggi erano completamente diverse, molto più pesanti”, ha detto anche all’ATP immediatamente dopo la vittoria. “La trasferta negli Stati Uniti è stata incredibile, abbiamo lavorato duro per arrivare qui. Il Sunshine Double è qualcosa di difficile da immaginare, sono felice perché sono due trofei importanti prima di giocare sulla terra battuta, e sono felice perché ora tornerò a casa”, ha detto il tennista altoatesino.

“Grazie Miami per il supporto, ci vediamo l’anno prossimo“, ha poi salutato Sinner in un video postato su Instagram dall’account ufficiale del torneo.