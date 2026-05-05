Iran, Maersk: “Nave scortata da Usa uscita dallo Stretto di Hormuz” – La diretta

Le tensione nello Stretto di Hormuz resta altissima, la tregua tra Usa e Iran sembra sempre più a rischio. Ieri gli Emirati Arabi uniti hanno denunciato raid iraniani con missili e droni, mentre Donald Trump è tornato a minacciare Teheran, in caso di attacchi a navi americane. Washington, lanciando la missione Project Freedom, ha l’obiettivo di superare il blocco dello Stretto imposto dalla Repubblica Islamica e stamattina Maersk ha annunciato di essere riuscita a oltrepassare lo Stretto di Hormuz con una nave commerciale, la Alliance Fairfax che ieri ha lasciato il Golfo Persico.

Guerra in Iran le notizie in diretta del 5 maggio 2026 Inizio diretta: 05/05/26 07:00 Fine diretta: 05/05/26 23:30