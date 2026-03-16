Sinner trionfa a Indian Wells 2026, Medvedev ko in due set

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev nella finale di Indian Wells 2026 col punteggio di 7-6(6) 7-6(4) e si aggiudica per la prima volta in carriera il BNP Paribas Open, Masters 1000 sul cemento outdoor dell’Indian Wells Tennis Garden. È il sesto titolo in questa categoria di tornei per il n.2 del mondo, che ha vinto tutti quelli che si disputano sul cemento. Se a questi aggiungiamo anche l’Australian Open, lo US Open e le Nitto ATP Finals, nella storia, solo Roger Federer e Novak Djokovic ce l’avevano fatta prima di lui, ma con i suoi 24 anni e 7 mesi, Sinner è il più giovane di sempre a farcela.

Inoltre, Sinner è anche il primo italiano a vincere 100 partite nei Masters 1000. Si tratta del 25esimo titolo complessivo per l’altoatesino sul circuito maggiore, arrivato grazie al nono successo nelle ultime dieci partite giocate contro Medvedev (n.11 al mondo e del seeding). Una partita, durata un’ora e 55 minuti di gioco, molto più dura di quanto dica l’epilogo in due soli set, con Sinner costretto a recuperare uno svantaggio di 0-4 nel tie-break del secondo parziale. Medvedev, che perde la terza finale in California dopo quelle del 2023 e del 2024, si consola col ritorno in Top 10 nella classifica ATP.

Sinner: “Oggi giornata speciale per l’Italia, Antonelli fantastico”

“Vincere qui è speciale. Giocare davanti a un pubblico come questo lo rende ancora più incredibile. Ora capisco perché questo è il paradiso del tennis”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo il successo nel Masters 1000 di Indian Wells ottenuto battendo in finale Daniil Medvedev. Nel suo discorso ha espresso apprezzamenti per il suo avversario, Daniil Medvedev, che ha eliminato Carlos Alcaraz in semifinale e tornerà in Top 10 da lunedì. “È bello vederti di nuovo giocare a questo livello. So che ti alleni molto, molto duramente. Hai con te un grande team. Continua così, continua a spingere. Ti auguro solo il meglio per la stagione” ha detto.

L’azzurro ha poi omaggiato “il mio team, gli amici e la famiglia che è a casa: voglio ringraziarvi perché continuate a spingermi oltre i miei limiti. Siamo arrivati qui molto, molto presto per prepararci a questo momento e ora è ancora più speciale tenere in mano questo bellissimo trofeo”. Sinner infine ha voluto chiudere la sua intervista facendo i complimenti a Kimi Antonelli, il primo pilota italiano ad aver vinto un gran premio di Formula 1 dal 2006, che ha avuto modo peraltro di incontrare alle Nitto ATP Finals 2025. “Sono un grande appassionato di Formula 1, e oggi è stata una giornata speciale per l’Italia – ha concluso – Avere un giovanissimo italiano, Kimi, che riporta l’Italia in cima è fantastico. Quindi grazie. Grazie, Kimi. Grazie, Formula 1. Ci vediamo tutti l’anno prossimo”.