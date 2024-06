Il tennista altoatesino non fa drammi dopo la sconfitta

“Sono una persona felice… se non sono felice io!”. Così Jannik Sinner in conferenza stampa al Roland Garros, dopo il ko in semifinale con lo spagnolo Alcaraz. “Vivo una bella vita, gioco a tennis, mi piace giocare a tennis”, ha aggiunto il numero uno al mondo.

