Il tennista italiano battuto al quinto set dallo spagnolo dopo più di quattro ore di gioco

Jannik Sinner si ferma in semifinale al Roland Garros, secondo Slam della stagione che si disputa sui campi in terra battuta di Parigi. Il nuovo numero uno del ranking mondiale ha perso al quinto set la ‘maratona’ contro Carlos Alcaraz, che si è imposto con il punteggio di 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 dopo più di quattro ore di gioco.

Una vera e propria altalena di emozioni, ma alla lunga ha prevalso soprattutto la resistenza fisica di Alcaraz, più lucido nel quinto set. A Sinner resta l’amaro in bocca per la conclusione del quarto set, con lo smash sbagliato sul 15-30 nel decimo game. Da lì la “rimonta” di Carlitos che giocherà la prima finale in carriera al Roland Garros.

Alcaraz: “Uno dei match più duri mai affrontati”

“Insieme a quello giocato contro Jannik agli US Open del 2022 questo è stato forse il match più duro della mia sin qui breve carriera, e questo la dice lunga su quanto forte sia Jannik e sul lavoro che sta facendo col suo team. Spero di giocarne ancora tanti altri come questo contro di lui, ma questo è stato senza dubbio uno dei match più duri mai affrontati” ha detto Carlos Alcaraz dopo il successo ottenuto contro Jannik Sinner nella semifinale del Roland Garros. “Devi trovare la gioia soffrendo, è questa la chiave, ancor più qui sulla terra rossa del Roland Garros, dove si giocano lunghi scambi e in un match durato quattro ore – ha aggiunto lo spagnolo – Devi saper soffrire. L’ho detto tante volte al mio team: devi farti piacere la fatica”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata