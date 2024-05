Esordio contro il colombiano Galan per Musetti, sfida al transalpino Fils per Matteo Arnaldi

Sorteggiato il tabellone maschile del Roland Garros 2024. Due gli italiani tra le teste di serie di questa edizione del torneo. Jannik Sinner, numero 2 del mondo, che disputerà – superati alcuni problemi fisici – il Roland Garros per la quinta volta in carriera, esordirà contro l’americano Christopher Eubanks numero 29 Atp.

Per Sinner il miglior risultato in Francia resta il quarto di finale al debutto nel 2020, l’undicesimo per un italiano in un major nell’era Open, perso contro Rafa Nadal. Ha raggiunto anche due ottavi di finale nel 2021 e 2022. Nella scorsa stagione l’altoatesino si era invece fermato a sorpresa al secondo turno.

Roland Garros, il sorteggio: Galan per Musetti, Fils per Arnaldi

Lorenzo Musetti, numero 31, alla quarta partecipazione al Roland Garros dove si è spinto due volte agli ottavi di finale, fermato da Novak Djokovic dopo essere stato avanti di due set nel 2021 e da Carlos Alcaraz nel 2023, debutterà al primo turno contro il colombiano Daniel Galan numero 105 del mondo. Matteo Arnaldi, numero 36 del mondo, è a Parigi per il secondo anno consecutivo e punta a vincere la sua prima partita in main draw dopo l’eliminazione al primo turno di 12 mesi fa, affronterà al primo turno Arthur Fils attualmente numero 30 del mondo.

Questi gli altri accoppiamenti degli azzurri: Fognini-Van de Zandschulp, Darderi-Hijikata, Cobolli-Qualificato/lucly loser, Nardi-A.Muller, Sonego-Humbert. Solo domani conosceremo gli accoppiamenti al primo turno dei qualificati tra cui Giulio Zeppieri, che si è guadagnato un posto in main draw al Roland Garros per la terza volta consecutiva.

