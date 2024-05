L'azzurro ha ricevuto segnali incoraggianti dall'anca infortunata anche dopo il primo allenamento sui campi parigini

Sciolte le ultime riserve, Jannik Sinner giocherà a Roland Garros dopo aver saltato gli ultimi due tornei Atp di Montecarlo (per ritiro) e gli Internazionali di Roma. Il tennista azzurro, vincitore del primo slam della stagione in Australia, ci prova: dopo l’ok dei controlli medici, ha ricevuto segnali incoraggianti dall’anca infortunata anche dopo il primo allenamento sui campi parigini. L’altoatesino, numero 2 del ranking Atp e in odore di scalzare il primato a Novak Djokovic, riprenderà proprio dal secondo Slam di stagione il cui sorteggio si svolgerà giovedì 23 marzo.

