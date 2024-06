Obburgen (Svizzera), 15 giu. (LaPress/AP) – “Ciò che è chiaro è che la Cina non è qui, e presumo che non sia qui perché Putin le ha chiesto di non venire”. Lo ha detto il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, a proposito dell’assenza di Pechino nel summit in Svizzera sull’Ucraina. E credo che questo dica qualcosa sulla posizione della Cina rispetto alla guerra della Russia in Ucraina. Credo che i Paesi dovrebbero prenderne atto”, ha aggiunto.

