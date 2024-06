Il tennista romano ha vinto la semifinale 6-4, 6-0 in un'ora e 7 minuti

Matteo Berrettini in finale all’Atp 250 sull’erba di Stoccarda. Il tennista romano, numero 95 nel ranking Atp, ha vinto il derby italiano di semifinale contro Lorenzo Musetti, numero 30 e testa di serie n.5 del torneo. 6-4, 6-0 il punteggio, in solo un’ora e 7 minuti di gioco. Per Berrettini sarà la terza finale nel torneo di Stoccarda, domani l’azzurro affronterà l’inglese Jack Draper.

Berrettini: “Sono stato bravo a mantenere la calma”

“Non è mai facile giocare contro un grande amico e visto che all’inizio c’è stata un po’ di tensione sono stato bravo a mantenere la calma, soprattutto quando ho chiuso il primo set, poi tutto è andato sempre meglio. Sono contento”, ha dichiarato a caldo Berrettini nella classifica intervista a bordo campo. “È bellissimo giocare qui, mi sono sempre trovato bene fin dalla prima volta qui nel 2019. Per me sono stati due anni duri, con tanti infortuni e tante cose che mi sono successe nella vita, e non è garantito riuscire a tornare in finale. C’è ancora un piccolo step da fare“, ha aggiunto il campione romano. Sulla finale di domani contro Draper, Berrettini ha concluso: “Non l’ho mai affrontato, il mio coach so che l’ha studiato. È un ottimo giocatore, domani penso sarà una partita di servizi: buona fortuna a lui, ma cercherò di batterlo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata