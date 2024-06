Il toscano ha battuto in tre set il tedesco Koepfer

Lorenzo Musetti ha battuto in tre set il n.65 del mondo, il tedesco Dominik Koepfer, qualificandosi per i quarti di finale dell’Atp250 di Stoccarda, turno in cui l’anno scorso si arrestò la sua rincorsa al titolo del Boss Open: 7-6(9), 6-7(5), 6-3 il risultato finale in favore del n.30 del ranking che attende ora uno tra il serbo Medjedovic e il kazako Bublik.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata