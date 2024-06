Fasano (Brindisi), 15 giu. (LaPresse) – “In ambito G7 abbiamo concordato anche un forte impegno politico in favore di un sistema di tassazione internazionale più giusto e stabile, la famosa Global Minimum Tax”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa finale del G7 a Borgo Egnazia. “È un tema al quale, come sapete, io tengo particolarmente, al quale ho lavorato come Presidente di turno del Forum”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata