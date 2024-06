Roma, 15 giu. (LaPresse) – “Dobbiamo dire la verità” Vladimir Putin “non chiede negoziati ma la resa” dell’Ucraina. Lo ha detto la vicepresidente americana, Kamala Harris, nel suo intervento di apertura al summit in Svizzera. L’aggressione russa, ha spiegato Harris, “non è solo un attacco alla libertà e alla vita degli ucraini, non è solo un attacco alla sicurezza alimentare ed energetica ma è un attacco alle norme e alle leggi internazionali”. Il presidente Biden, ha assicurato, continuerà a sostenere la Russia e “e a imporre costi alla Russia per una pace basta” sui principi delle Nazioni Unite. “Noi – ha aggiunto rivolgendosi a Zelensky – condividiamo la tua visione per porre fine alla guerra”.

