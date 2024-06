L'azzurro torna dopo l'infortunio e vince in tre set (7-6, 5-7, 7-5) dopo quasi tre ore di gioco. Supera il primo turno anche Musetti

Matteo Berrettini è tornato. Il tennista azzurro, oggi numero 95 Atp, supera il primo turno dell’ATP 250 sull’erba di Stoccarda (montepremi €812,235) battendo in tre set l’ostico russo Roman Safiullin, numero 43, con il punteggio di 7-6 (8), 5-7, 7-5 dopo quasi 3 ore di gioco. “Non avevo più energie, era il primo match dopo più di due mesi. Sono molto orgoglioso del modo in cui ho combattuto. Non mi aspettavo nulla di diverso. Ho cercato di restare concentrato e divertirmi“, ha commentato a caldo Berrettini. “Sono contento di essere tornato e di aver vinto. Con i fisioterapisti ho fatto un grande lavoro, la prima è fatta ora pensiamo alla seconda e speriamo di non dover giocare domani”, ha aggiunto.

Avanza anche Musetti

Avanza al secondo turno anche Lorenzo Musetti. L’azzurro, n.30 ATP e testa di serie numero 5 del torneo, ha battuto al primo turno il qualificato francese Giovanni Mpetshi Perricard (66) per 7-6 (9), 7-6 (9).

