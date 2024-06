Lo spagnolo giocherà il singolare e il doppio con il connazionale Alcaraz ai Giochi di Parigi

Rafa Nadal salterà Wimbledon, come previsto, e si preparerà invece per le Olimpiadi di Parigi partecipando a un torneo su terra battuta a Bastad, in Svezia. Il 22 volte vincitore Slam ha confermato giovedì che vuole rimanere a giocare solo sulla terra battuta, piuttosto che passare sull’erba per l’All England Club e poi dover tornare sulla terra.

“Crediamo che la cosa migliore per il mio corpo sia non cambiare superficie”, ha detto Nadal in un comunicato. I Giochi estivi terranno la competizione di tennis al Roland Garros a partire dal 27 luglio. Questo è il sito dell’Open di Francia, dove Nadal ha vinto 14 titoli. Nadal giocherà il doppio – con Carlos Alcaraz – e il singolare alle Olimpiadi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata