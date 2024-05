La coppia azzurra ha battuto in finale l'americana Gauff e la neozelandese Erin Routliffe in tre set

Trionfo azzurro nel torneo di doppio femminile degli Internazionali di tennis di Roma. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno infatti battuto la coppia formata dall’americana Coco Gauff e dalla neozelandese Erin Routliffe. Per le azzurre vittoria in tre set (6-3, 4-6, 10-8) al termine di un match durato un’ora e mezzo.

Another Italian couple on the edge of the Foro Italico after 12 years! 🤯🤯🤯

Errani/Paolini YOU ARE ROME CHAMPIONS! 🏆❤️🇮🇹#IBI24 | @wta | @SaraErrani pic.twitter.com/43DBezzlDS

