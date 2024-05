L'avvocato Federico Marini a LaPresse: "Si è allontanata dall'Italia per motivi personali e familiari"

La precisazione di Federico Marini, il legale (insieme all’avvocato Cristian Carmelo Nicotra) di Camila Giorgi, la campionessa di tennis italiana recentemente ritiratasi dal circuito Wta e oggetto di una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza su una presunta evasione fiscale. “Camila Giorgi si è allontanata dall’Italia per motivi personali e familiari e non per sottrarsi al fisco. Quando rientrerà chiarirà la sua posizione”, ha detto Marini a LaPresse. Da qualche giorno, infatti, Giorgi non si trova in Italia, tanto che, da quanto si apprende, l’Agenzia delle Entrate avrebbe notificato un atto di pignoramento verso terzi di 464mila euro alla Federazione Italiana Tennis Padel con riferimento proprio a presunte tasse non pagate dalla tennista.

