Apre il Centrale la sfida tra Darderi e Shapovalov. Più tardi tocca a Cobolli e Bronzetti. In serata Fognini ed Errani

Ben dodici tennisti italiani in campo oggi al Foro Italico nel primo turno degli Internazionali d’Italia a Roma. Ad aprire il programma del Centrale è Luciano Darderi nella prima giornata del main draw maschile. Il tennista italiano, salito al numero 54 del mondo grazie alla semifinale al Sardegna Open, debutta contro Denis Shapovalov che quest’anno l’ha sconfitto al primo turno al Masters 1000 di Miami.

Sul Centrale nella sessione serale, non prima delle 19, in scena la sfida tra Fabio Fognini e Dan Evans (1-0 per il britannico i precedenti). Il ligure ha detto di sentire ancora energia e motivazione alla vigilia della sua 18ma partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia, torneo in cui ha debuttato nel main draw nel 2006.

Sulla Grand Stand Arena il romano Flavio Cobolli va a caccia della prima vittoria in carriera agli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista italiano, alla quinta presenza al Foro tra qualificazioni e main draw, debutta contro il tedesco Maximilian Marterer (98), al debutto assoluto in tabellone principale nel torneo. Sullo stesso campo chiude il programma il primo dei due derby tricolori al primo turno degli IBI: la sfida tra Matteo Gigante (139) e Giulio Zeppieri (144). I due mancini laziali non si sono mai incontrati in carriera.

Sul campo Pietrangeli, infine, torna in campo Francesco Passaro che ha superato le qualificazioni e gioca il terzo match in tre giorni. Il perugino, n.240 del mondo, si scontra per la prima volta con il francese Arthur Rinderknech, numero 73.

