L'annuncio del tennista italiano alla vigilia del debutto al Foro Italico: "Quando irientro? Spero per Parigi o anche prima"

“Non riuscivo a giocare, ho provato a fare di tutto per essere in campo domani ma non sono pronto per competere e rischio di farmi male, questa è l’ultima cosa che voglio ho messo da parte il cuore, è quello che è giusto fare per me. Mi sembra di averla già vissuta questa situazione, volevo comunicarlo senza post via social”. Così l’azzurro Matteo Berrettini, in una dichiarazione in sala stampa, alla vigilia del suo debutto agli Internazionali d’Italia.

Berrettini: “Quando il rientro? Spero prima o per Parigi”

“Quando penso di tornare? Nella mia testa è difficile dirlo, prima di Parigi o a Parigi (Roland Garros, ndr), quello che mi serve è allenarmi con ritmo e fare i passi giusti. Non ho obiettivi troppo lontani, ma ora non sono pronto. Cosa mi sento? Per fortuna non è un infortunio, non è un trauma, È una sensazione che potrebbe succedere”. Così il tennista azzurro Matteo Berrettini, dopo aver annunciato il ritiro dagli Internazionali d’Italia.

“Ho preso qualcosa che mi ha debilitato tanto, con i medicinali. Fondamentalmente non mi sento pronto. Vorrei giocare questo torneo per arrivare fino in fondo, alla fine, non c’è niente di rotto, c’è solo grande tristezza, Sono tre anni che questo torneo qualcuno me lo porta via. Ripeto, c’è solo tanta tristezza per la mancata partecipazione”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata