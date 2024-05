Il campione azzurro ha annunciato ufficialmente che non parteciperà agli Internazionali d'Italia a Roma

Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 degli Internazionali di Roma. Il tennista altoatesino ha dovuto dare forfait per dei problemi all’anca. “Questo indiscutibilmente per noi, ma credo anche per Jannik, è un momento di difficoltà. La telefonata di ieri è stata una coltellata”, ha detto il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, nella conferenza stampa in cui il campione 22enne ha annunciato ufficialmente che non prenderà parte al torneo capitolino. “Una decisione non facile, non semplice ovviamente perché per me Roma è forse il torneo più speciale di tutto l’anno”, ha affermato Sinner. “Pensavamo non fosse nulla di grave, invece poi con la risonanza abbiamo visto che c’è qualcosa che non va al 100%. Adesso non voglio dire che cos’è esattamente, ma credo che abbiamo tutto sotto controllo”.

