Il tennista ha poi dedicato qualche minuto ai tanti tifosi al Foro Italico

Durante la conferenza stampa con cui ha annunciato che non prenderà parte agli Internazionali BNL d’Italia, Jannik Sinner ha ricevuto il premio di atleta dell’anno per il 2023 dall’associazione della stampa estera. Al termine dell’incontro con i giornalisti, il tennista ha poi dedicato qualche minuto ai tanti tifosi, tra cui molti giovanissimi, che già affollano il Foro Italico per la competizione tennistica più importante a livello nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata