La 28enne, n.14 del ranking, sconfitta in tre set con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3

Si ferma nei quarti il cammino di Jasmine Paolini al ‘Porsche Tennis Grand Prix’ (WTA 500 – montepremi 802.237 dollari) che si sta disputando sulla terra rossa indoor della “Porsche Arena” di Stoccarda, in Germania. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.14 del ranking, ha trovato sulla sua strada una fortissima Elena Rybakina. La kazaka, n.4 del ranking, e del seeding, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per piegare la resistenza di una ottima Paolini in tre set con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 dopo 2 ore e 10 minuti di gioco.

