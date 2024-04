Il tennista sanremese, numero 40 del mondo, si è arreso in due set con il punteggio di 6-4, 6-3

Disco rosso per Matteo Arnaldi al ‘Barcelona Open Banc Sabadell’ (ATP 500 – montepremi 2.782.960 euro) che si disputa sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Il tennista sanremese, numero 40 del mondo, si è arreso di fronte a il norvegese Casper Ruud, recente finalsita a Monte-Carlo e vincitore di ben 26 partite in stagione con quella odierna. Il norvegese, numero 6 del mondo e terza testa di serie del torneo, si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in 1 ora e 34 minuti. In semifinale Ruud affronterà ora l’argentino Tomas Martin Etcheverry (13), che in precedenza ha battuto l’inglese Cameron Norrie (12) per 7-6 (4), 7-6 (1).

