L'azzurro ha superato oggi 6-3 6-0 l'argentino Trungelliti

“Best ranking? Non seguo tanto la classifica, l‘obiettivo è entrare nei primi 32 per essere testa di serie negli Slam. Ci proverò che sia qui o nei prossimi tornei”. Così Matteo Arnaldi parlando in zona mista dopo la sua vittoria nel secondo turno al torneo Atp di Barcellona contro l’argentino Marco Trungelliti.

“Sto migliorando un po’ su tutte le superfici, l’anno scorso ho fatto molto bene sulla terra ma ho fatto poi gli ottavi agli Us Open e ho giocato anche bene indoor. L’erba – aggiunge l’azzurro – è dove ho giocato meno e dove devo migliorare, quest’anno potrò giocare più tornei e devo solo adattare il mio tennis a questo livello e alle varie superfici“.

Quest’anno c’è anche il grande appuntamento con le Olimpiadi di Parigi. “E’ una cosa che non ho mai fatto e mi farebbe super piacere giocare soprattutto dopo la Davis dell’anno scorso. Rappresentare l’Italia in un altro evento mi farebbe sempre molto piacere. Non so ancora come funziona di preciso, quando ci avvicineremo lo scoprirò. Ora pensiamo a Barcellona”, ha detto Arnaldi che domani affronterà nei quarti il forte norvegese Casper Ruud. “E’ passato un anno (dall’ultimo scontro diretto, ndr), io sono un giocatore completamente diverso ma anche lui sta giocando molto bene quest’anno. Io penso a me stesso, sono contento per come sto giocando”, ha concluso Arnaldi.

