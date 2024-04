Battuto in due set per 6-3, 6-0 il sorprendente argentino Marco Trungelliti

Matteo Arnaldi si qualifica per i quarti di finale del ‘Barcelona Open Banc Sabadell’ (ATP 500 – montepremi 2.782.960 euro) che si disputa sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Dopo la maratona contro Baez a cui ha cancellato quattro match point, il sanremese, numero 40 del mondo, ha battuto facilmente negli ottavi il sorprendente argentino Marco Trungelliti, n.197 e mai entrato in Top 100, in due set con il punteggio di 6-3, 6-0. Nei quarti Arnaldi incontrerà l’australiano Jordan Thompson, numero 33 del mondo, o il norvegese Casper Ruud, numero 6.

