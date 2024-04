Il 27enne romano ha superato in rimonta l'argentino Navone. Ultimo ostacolo lo spagnolo Carballes Baena

‘The hammer’ è tornato. Dopo un anno e mezzo Matteo Berrettini è di nuovo in una finale nel circuito maggiore. È accaduto al “Grand Prix Hassan II” , torneo Atp 250 che si sta avviando alle battute conclusive sulla terra rossa di Marrakech, in Marocco. Il 27enne romano, n.135 ATP, in tabellone con il ranking protetto, in semifinale ha battuto in rimonta per 67(4) 63 62, dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, l’argentino Mariano Navone, n.60 ATP e settima testa di serie. Berrettini domenica si giocherà il titolo con lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.64 ATP, campione in carica, che ha regolato per 64 62, in un’ora e 39 minuti di gioco, il russo Pavel Kotov, n.68 del ranking, che dopo aver eliminato al secondo turno Flavio Cobolli, n.63 ATP ed ottava testa di serie, nei quarti aveva stoppato la corsa anche di Fabio Fognini, n.100 ATP, promosso dalle qualificazioni.

Per 31enne di Tenerife si tratta della terza finale in carriera: le prime due – Quito 2018 ed appunto Marrakech 2023 – le ha vinte….Matteo è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti ed ha vinto l’ultimo confronto, disputato negli ottavi a Napoli nel 2022, ma i due non si sono mai affrontati sulla terra.

