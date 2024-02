Da lunedì la tennista lucchese sarà numero 14 nella classifica

Impresa di Jasmine Paolini che si aggiudica il torneo di Dubai, secondo WTA 1000 della stagione sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.26 Wta, ha superato al terzo set la russa Anna Kalynskaya, n.40 Wta, passata attraverso le qualificazioni che venerdì a sorpresa aveva eliminato la polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale. La Paolini si è imposta con il punteggio di 4-6 7-5 7-5 dopo due ore e 13 minuti di gioco. Si tratta del secondo titolo in carriera per la tennista azzurra, il primo in un 1000 dopo il successo a Portoroz nel 2021. Da lunedì Paolini sarà numero 14 nella classifica Wta.

