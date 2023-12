Il ricavato delle iscrizioni e delle donazioni sarà devoluto a favore delle associazioni a cui è dedicata la manifestazione

Al via l’undicesima edizione dell’Aspria Charity Open all’Aspria Harbour Club di Milano. L’evento benefico dedicato al tennis è stato organizzato dal club milanese in collaborazione con Makers ed è in programma fino a domenica 3 dicembre 2023. In campo oggi anche Flavia Pennetta e Roberta Vinci, oltre a Paolo Maldini.

Sul rettangolo di gioco professionisti e amatori che si sfidano per sostenere le organizzazioni Pane Quotidiano a Milano e L’Altra Napoli nel capoluogo campano, con la partecipazione di 96 giocatori suddivisi in due categorie, 48 professionisti e 48 amatori, a formare 8 squadre che si affronteranno in due gironi all’italiana. Il ricavato delle iscrizioni e delle donazioni sarà devoluto a favore delle associazioni a cui è dedicata la manifestazione.

L’appuntamento di quest’anno vuole anche ricordare Mario Faraci, un pioniere del calcio a cinque a Milano e in Lombardia, venuto a mancare lo scorso anno. “Era un grande amico per me” ha detto Maldini inaugurando l’inizio del torneo. Presente anche Boris Becker, ex tennista e oggi allenatore di Holger Rune.

Becker a Milano con Maldini per beneficenza: “Quando Paolo chiama ci sono sempre”

“Quando Paolo (Maldini, ndr) chiama, ovviamente io arrivo, ci sono“. Così Boris Becker, ex tennista e oggi allenatore di Holger Rune, all’apertura del torneo di tennis dell’Aspria Open Charity, evento benefico organizzato a Milano dall’Aspria Hotel Club in cui gioca a tennis anche Maldini. Becker, fan del rossonero e di Maldini stesso, ha continuato scherzando: “Ero in città, sapevo che il dress code era il blu. Questa cosa è importante per te quindi lo è anche per me”, ha aggiunto. Il ricavato delle iscrizioni e delle donazioni dell’evento, in cui giocano anche Flavia Pennetta e Roberta Vinci, andrà a Pane Quotidiano e L’Altra Napoli.

Pennetta: “Momento positivo per l’Italia del tennis”

“È sicuramente un momento positivo per il tennis italiano, va benissimo quello maschile e quello femminile sta rispondendo molto molto bene. Adesso si riposeranno un po’, per mettere un po’ di benzina nei motori perché ne hanno bisogno, poi li rivedremo tutti in Australia”. Così Flavia Pennetta a LaPresse, a margine dell’Aspria Charity Open che si tiene a Milano all’Aspria Hotel Club fino a domani, evento benefico a favore di Pane Quotidiano e L’Altra Napoli.

Pennetta: “Fognini sogna ritorno in Coppa Davis? Sicuramente sì”

Fabio Fognini sogna di tornare in Coppa Davis? “Io credo che sia un sogno un po’ che esista, sicuramente sì“. Così Flavia Pennetta risponde a una domanda a proposito dell’assenza in Coppa Davis del marito Fabio Fognini e della possibilità di avere future occasioni. A proposito dell’infortunio che lo ha costretto a ritirarsi dal Challenger di Maia in Portogallo, Pennetta aggiunge a LaPresse: “Gli dispiace molto soprattutto perché stava giocando bene, purtroppo ha avuto questo problema al polpaccio e analizzando bene la situazione ha preferito fermarsi in questo torneo e non farsi più male, altrimenti sarebbe rimasto fermo di più”. Pennetta si trova a Milano dove sta disputando il torneo benefico dell’Aspria Charity Open organizzato dall’Aspria Hotel Club di Milano.

Vinci: “Bellissimo vedere partite in chiaro e aumento iscrizioni”

“È un momento importante per il tennis italiano, è molto bello che il tennis sia tornato in alto in tutti i sensi. Sappiamo che le iscrizioni aumentano, è bello vederlo in chiaro in televisione, è un buon momento“. Così a LaPresse Roberta Vinci, a margine dell’Aspria Charity Open, evento benefico che si tiene a Milano organizzato dall’Aspria Hotel Club e che la vede scendere in campo oggi per disputare un torneo di tennis con amatori e professionisti. “Sicuramente è un buon momento non solo per il tennis maschile, dopo la Coppa Davis, ma anche femminile, quello in Fed Cup è stato un grandissimo risultato” aggiunge ancora.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata