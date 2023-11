Decisivo il successo contro l'Australia: "Ricompensa per quattro stagioni di progressi costanti"

Per la prima volta nella storia l’Italia sale in vetta al ranking della Coppa Davis. L’annuncio è arrivato dalla Federazione Internazionale Tennis (ITF). Decisivo il successo nella finale contro l’Australia. “L’ascesa in cima alla classifica – si legge in un comunicato della ITF- è la ricompensa per quattro stagioni di progressi costanti – dopo l’uscita dalla fase a gironi alle Finali del 2019, l’Italia è arrivata ai quarti di finale nella stagione combinata 2020-21 e semifinalista nel 2022.

Italia è decima nazione a raggiungere il primo posto nella classifica

La vittoria di domenica ha segnato il secondo titolo di Coppa Davis per l’Italia, e il primo dopo 47 anni, con l’unico precedente trionfo arrivato nel 1976, quando sconfisse il Cile in finale a Santiago. L’Italia diventa la decima nazione a raggiungere il primo posto nella classifica da quando la classifica delle nazioni della Coppa Davis è stata introdotta nel dicembre 2001″. Prima degli azzurri, era toccato ad Australia, Argentina, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Gran Bretagna, Russia e Spagna.

