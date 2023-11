Grazie al successo ottenuto contro Holger Rune nel match vinto in tre set nella prima giornata delle Atp Finals di Torino, Novak Djokovic si è assicurato la prima posizione nel ranking di fine anno. Djokovic ha chiuso da numero 1 del mondo per l’ottava volta in carriera dopo dopo il 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 e 2021 Nessuno ha fatto meglio di lui: Nole allunga su Sampras (6 volte), su Connors, Federer e Nadal (5 volte ciascuno), su McEnroe e Lendl (4 volte).

E anche prima dell’Era Open, tra i tennisti che hanno chiuso più stagioni da numero 1 nessuno ha fatto meglio di Djokovic. Bill Tilden è stato numero 1 per 6 anni di fila, Henri Cochet per 4, Rod Laver per 4. E lunedì 20 novembre, il giorno dopo della finale di Torino, Djokovic inizierà la 400esima settimana da numero 1 del mondo. Anche in questa speciale classifica Nole è ampiamente primo davanti a Federer (310), Sampras (286), Lendl (270), Connors (268) e Nadal (209). Il giocatore serbo riceverà oggi pomeriggio il trofeo che spetta al leader del ranking Atp dalle mani del chairman Atp Andrea Gaudenzi prima della sfida in programma tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata