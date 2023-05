Un uomo avrebbe minacciato sua madre con una pistola e gli avrebbe rubato l'auto

Nick Kyrgios dà forfait al Roland Garros a causa di una ferita al piede che si è procurato nella sua casa a Canberra dopo che un uomo avrebbe minacciato sua madre con una pistola e gli avrebbe rubato l’auto, secondo i media australiani. Il Canberra Times ha riferito che, in seguito, Kyrgios si sarebbe reso conto di essersi tagliato il piede nella corsa per aiutare la sua famiglia e rintracciare il ladro. Un uomo è stato arrestato a Canberra subito dopo la rapina, con Kyrgios che ha assistito la polizia utilizzando un’app sul suo telefono per localizzare l’auto.Il manager di Kyrgios, Daniel Horsfall, ha spiegato che il tennista australiano sperava di aumentare il carico di lavoro in allenamento nelle ultime tre settimane, ma la ferita al piede non si è rimarginata correttamente.Questo ha costretto Kyrgios a ritirarsi da una partita di esibizione contro Holger Rune in Danimarca e dal Roland Garros, che ha giocato l’ultima volta nel 2017.Kyrgios non gioca un torneo da ottobre a causa di una cisti causata da una lesione al menisco. Si è ritirato dagli Australian Open a gennaio, quando è stato operato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata