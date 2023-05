Il tennista altoatesino ha vinto in tre set sul centrale del Foro Italico. Prossimo avversario l'argentino Cerundolo

Jannik Sinner ha superato in tre set il russo Alexander Shevchenko, numero 93 del ranking, approdando così al terzo turno degli Internazionali d’Italia, Masters 1000 in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il tennista altoatesino ha vinto in tre set, affermandosi 6-3 nel primo, perdendo al tie-break 7-6 (7-4) il secondo e infine vincendo 6-2 il terzo. Al prossimo turno Sinner sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo.

