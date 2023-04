Il tennista greco si è imposto con il punteggio di 4-6, 7-5, 3-6

Termina in semifinale l’avventura di Lorenzo Musetti nel ‘Barcelona Open Banc Sabadell’, torneo Atp 500 che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna.

Il tennista italiano, arrivato in semifinale dopo il forfait ai quarti di Jannik Sinner, ha perso in tre set con il punteggio di 4-6, 7-5, 3-6 in due ore e mezza di gioco contro Stefanos Tsitsipas. Il giocatore greco attende in finale il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Daniel Evans.

