Nuovo best ranking per l'altoatesino, è la terza migliore posizione mai raggiunta da un italiano

Jannik Sinner sale al numero 8 del mondo, il suo nuovo best ranking, distante solo 125 punti dalla posizione numero 6 che avrebbe potuto raggiungere vincendo il titolo a Miami. Già best ranking di Matteo Berrettini, è la terza migliore mai raggiunta da un italiano nella storia del tennis maschile. Più in alto sono arrivati solo Nicola Pietrangeli, considerato il numero 3 del mondo nel 1959 e 1960, gli anni dei trionfi al Roland Garros, nelle classifiche stilate dal giornalista britannico Lance Tingay; e Adriano Panatta, numero 4 nel 1976 in cui ha vinto a Roma e Parigi. Sinner, proiettato a Monte-Carlo verso un possibile quarto di finale contro Novak Djokovic, avrà davanti in classifica Felix Auger-Aliassime (n.7) che però non giocherà nel Principato come Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, e quell’Andrey Rublev che ha dominato a Miami.

