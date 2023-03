Finlandese sconfitto 6-3, 6-1 nonostante l'interruzione per pioggia prima del secondo set. Affronterà il vincente tra Alcaraz e Fritz

Jannik Sinner approda alla semifinale degli Atp di Miami. Il tennista italiano si è imposto nei quarti di finale sul finlandese Emil Ruusuvuori (n°54 del mondo), battuto 6-3, 6-1. Nonostante l’interruzione all’inizio del secondo set per oltre due ore a causa della pioggia, l’italiano non è mai stato impensierito dal rivale. Per Sinner si tratta della terza semifinale in un Atp 1000, la seconda a Miami e la seconda consecutiva dopo l’Indian Wells. Adesso dovrà vedersela contro il vincente tra Alcaraz e Fritz.

