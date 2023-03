Virtualmente di nuovo Top 10 secondo le proiezioni in tempo reale del ranking ATP, il tennista altoatesino sfiderà Andrey Rublev

Jannik Sinner prosegue nel suo inizio di stagione migliore di sempre. Al Miami Open l’azzurro ha sconfitto 6-3 6-4 il bulgaro Grigor Dimitrov e vola agli ottavi ottenendo la 18ma vittoria nelle prime 22 partite giocate nel 2023. Virtualmente di nuovo Top 10 secondo le proiezioni in tempo reale del ranking ATP, Sinner ha chiuso la partita con il 60% di prime di servizio in campo da cui ha ricavato il 69% di punti. La differenza l’ha fatta con la seconda e la risposta. Ha vinto infatti il 48% di punti e limitato Dimitrov che ha ottenuto appena 7 punti su 26 quando non ha messo in campo la prima. Negli ottavi Sinner affronterà Andrey Rublev, che come l’altoatesino non ha ancora perso set quest’anno a Miami. E come Jannik ha ottenuto a Miami il suo miglior risultato nel 2021: quell’anno, infatti, il russo, in campo oggi come atleta neutrale, ha centrato la semifinale.

“È la prima volta che ho giocato di sera. Posso essere molto felice del mio rendimento in risposta, soprattutto contro la seconda, occasioni in cui ho cercato di essere molto aggressivo. Grigor ha grande talento, è un giocatore molto intelligente, sono molto felice di come ho giocato” ha detto Sinner, che ha riscattato la sconfitta subita nell’unico precedente confronto diretto concluso con il successo del bulgaro. Agli Internazionali BNL d’Italia 2020, in uno stadio vuoto a causa delle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia di Covid-19, l’allora numero 81 del mondo Sinner ha ceduto 4-6 6-4 6-4 dopo aver salvato quattro match point.

