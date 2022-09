Il campione svizzero sui social spiega il suo addio: "Gli ultimi infortuni un messaggio chiaro"

(LaPresse) – Roger Federer ha annunciato il ritiro dal tennis. “Come molti di voi sapranno, gli ultimi tre anni mi hanno presentato sfide sotto forma di infortuni e interventi chirurgici. Ho lavorato per tornare alla piena forma competitiva. Ma conosco anche le capacità e i limiti del mio corpo, e il suo messaggio per me ultimamente è stato chiaro. Io ho 41 anni. Ho giocato più di 1500 partite in 24 anni. Il tennis mi ha trattato più generosamente di quanto avrei mai sognato, e ora devo riconoscere quando è ora di finire la mia carriera competitiva”. Così in un lungo post su Instagram, il campione svizzero, annuncia l’addio al tennis. “La Laver Cup la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo evento ATP”, prosegue Federer.

