L'azzurro ha battuto in 4 set lo statunitense Brandon Nakashima

Jannik Sinner vola agli ottavi di finale degli Us Open. Il numero 1 italiano si è imposto in 4 set sullo statunitense Brandon Nakashima con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 6-2. Finisce al terzo turno l’avventura invece di Lorenzo Musetti. L’azzurro è stato battuto in 4 set dal bielorusso Ilya Ivashka per 6-4, 3-6, 6-2, 6-3.

