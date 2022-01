Le autorità australiane hanno concesso una esenzione al serbo, che non ha mai rivelato se sia vaccinato contro il Covid

La parola fine ai dubbi sulla sua partecipazione agli Australian Open la mette il numero 1 del mondo Novak Djokovic in persona, postando sul suo profilo Instagram una foto con i bagagli e scrivendo: “Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Let’s go 2022!”.

Il campione uscente ha quindi ottenuto un’esenzione dalle autorità australiane, che richiedono la certificazione vaccinale per entrare nel Paese, e dall’organizzazione del torneo, che prevede che i partecipanti debbano essere vaccinati, mentre Djokovic ha sempre rifiutato di rivelare se sia vaccinato o no contro il Covid.

A Melbourne, dunque, Djokovic potrà andare all’assalto del 21esimo Slam della carriera, che gli consentirebbe di superare Roger Federer e Rafa Nadal nella classifica all time dei Major conquistati. Sicuro assente Federer, resta da capire se Nadal sarà in grado di raccogliere la sfida, dato che il maiorchino è recentemente risultato positivo al Covid.

