Olimpiadi 2026, oggi ultime gare e cerimonia di chiusura: attesa per Comarella nella 50 km sci di fondo

Chiudono oggi le Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, un’edizione da record per la spedizione azzurra che ha fatto segnare il maggior numero di medaglie di sempre. In attesa della cerimonia di chiusura, che si terrà all’Arena di Verona, tocca alla 50 km di sci di fondo femminile chiudere il programma delle gare.
Con la 50 km femminile in tecnica classica lo sci di fondo oggi a partire dalle 10 chiude ufficialmente la prima edizione diffusa dei Giochi invernali in val di Fiemme. La ‘maratona’ sugli sci stretti, al debutto sulla lunga distanza nel programma a cinque cerchi, si disputerà ancora una volta sull’impegnativo circuito olimpico del lago di Tesero che, come sempre, farà registrare il tutto esaurito. Che la corazzata svedese trainata da Ebba Anderson e Jonna Sundling sia decisa a prendersi più gradini del podio potrebbe apparire scontato ma la norvegese Astrid Oeyre Slind, specialista delle lunghe distanze, è decisa a dare battaglia per conquistare una medaglia. L’Italia si affida ad Anna Comarella, alla sua terza Olimpiade.