Medagliere Olimpiadi invernali 2026 aggiornato ad oggi

Il medagliere delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ad oggi, mercoledì 18 gennaio, vede sempre in vetta la Norvegia davanti all’Italia. La spedizione azzurra è già entrata nella storia battendo il precedente record di medaglie fatto segnare a Lillehammer 1994: l’Italia team ha fatto meglio rispetto all’edizione norvegese dei Giochi invernali sia nel numero di ori sia nel numero complessivo di podi (IL MEDAGLIERE DELL’ITALIA).
Il medagliere di Milano Cortina
Questa al momento la situazione nel medagliere di Milano Cortina:
- Norvegia – 32 medaglie (15 oro, 8 argento, 9 bronzo)
- Italia – 25 medaglie (9 oro, 4 argento, 12 bronzo)
- Stati Uniti – 24 medaglie (7 oro, 11 argento, 6 bronzo)
- Paesi Bassi – 13 medaglie (6 oro, 6 argento, 1 bronzo)
- Svezia – 14 medaglie (6 oro, 5 argento, 3 bronzo)
- Germania – 21 medaglie (5 oro, 8 argento, 8 bronzo)
- Austria – 17 medaglie (5 oro, 8 argento, 4 bronzo)
- Francia – 16 medaglie (5 oro, 7 argento, 4 bronzo)
- Svizzera – 12 medaglie (5 oro, 4 argento, 3 bronzo)
- Giappone – 20 medaglie (4 oro, 6 argento, 10 bronzo)
- Canada – 12 medaglie (3 oro, 4 argento, 5 bronzo)
- Australia – 6 medaglie (3 oro, 2 argento, 1 bronzo)
- Gran Bretagna – 3 medaglie (3 oro, 0 argento, 0 bronzo)
- Cina – 9 medaglie (2 oro, 3 argento, 4 bronzo)
- Cechia – 4 medaglie (2 oro, 2 argento, 0 bronzo)
- Slovenia – 4 medaglie (2 oro, 1 argento, 1 bronzo)
- Repubblica di Corea – 6 medaglie (1 oro, 2 argento, 3 bronzo)
- Brasile – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
- Kazakistan – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
- Polonia – 4 medaglie (0 oro, 3 argento, 1 bronzo)