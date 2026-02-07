Olimpiadi 2026, il medagliere dell’Italia

Le Olimpiadi 2026 di Milano Cortina si aprono con le due medaglie nella discesa libera, grazie al secondo e terzo posto di Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Quasi incredulo a fine gara Franzoni, ai microfoni della Rai: “Pensare a inizio stagione di poter vincere a Kitzbuehel e di portare una medaglia in discesa…sono cose che non avrei mai immaginato. Devo ringraziare quelli che mi sono sempre stati vicino, il mio team, la squadra”. Sulla stessa lunghezza d’onda Dominik Paris: “Stupendo essere sul podio con Giovanni: ha dimostrato di essere forte in stagione, oggi anche di saper resistere alla pressione. E’ fantastico essere in due sul podio ed avere un giovane così capace di mettersi in gara per il podio in ogni giornata”.

His name is GIOVANNI FRANZONI!#MilanoCortina2026 #Olympics #Bormio #GiovanniFranzoni pic.twitter.com/R4zNTV5WIK — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 7, 2026

Il Medagliere azzurro alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina

Medaglie d’argento (1)

Giovanni Franzoni

Discesa libera

Medaglie di bronzo (1)

Dominik Paris

Discesa libera

Giovanni Franzoni (AP Photo/Rebecca Blackwell)